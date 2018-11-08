В Петрозаводске груженый КамАЗ врезался в толпу пешеходов

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 ноя — РИА Новости. Груженный каменными блоками грузовик протаранил толпу пешеходов, переходивших дорогу по переходу в Петрозаводске, сообщили в четверг РИА Новости в городской ГИБДД.

"Около 14.00 мск "Камаз" врезался в пешеходов, которые переходили дорогу на улице Ключевой на разрешающий сигнал светофора. Одна женщина 50 лет госпитализирована", — сказал собеседник агентства, добавив, что о других возможных пострадавших пока неизвестно.

Всего дорогу на перекрестке улиц Ключевой и Нойбранденбургской переходили более 10 человек, когда в них врезался грузовик. После столкновения "Камаз" еще несколько метров двигался по трассе, прежде чем остановился.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.