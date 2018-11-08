В Москве задержали подозреваемого в убийстве женщины и подростка

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Московские сыщики задержали подозреваемого в двойном убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Задержанный оказался 30-летним уроженцем Москвы, проживающим в Подмосковье. Ранее его судили за тяжкие преступления. Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили одежду убитых.

Сейчас подозреваемого доставляют для допроса. Мотивы преступления пока неясны.

Тела 35-летней женщины и ее 12-летнего сына с признаками насильственной смерти обнаружили накануне вечером в квартире на улице Софьи Ковалевской. По словам источника РИА Новости, на месте преступления нашли три окровавленных ножа. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.