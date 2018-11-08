Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. Архивное фото

Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде Уфы. Архивное фото

УФА, 8 ноя — РИА Новости. Следователи в Башкирии предъявили трем бывшим высокопоставленным полицейским обвинение в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении изнасилования группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера", — говорится в релизе.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району напали на нее и надругались.

После случившегося руководство МВД Башкирии уволило заподозренных в изнасиловании офицеров. Возбуждено уголовное дело. Кировский районный суд Уфы всех подозреваемых арестовал на два месяца — до 31 декабря.