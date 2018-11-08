СК завел дело после экстренной посадки Ан-2 под Архангельском

МУРМАНСК, 8 ноя – РИА Новости. Один человек получил перелом плеча в результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в лесу в 50 километрах от Архангельска в четверг, остальные 11 пассажиров, в том числе семимесячный ребенок и инвалид-колясочник, а также два члена экипажа не пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности полетов".

Вынужденная посадка



Сообщение о летном инциденте поступило примерно в 11:30 мск в четверг. Самолет Ан-2 с 12 пассажирами на борту, среди которых был семимесячный ребенок и инвалид-колясочник, а также двумя членами экипажа, вылетел из аэропорта Васьково в Архангельске в село Сояна Мезенского района.

По некоторым данным, в пути произошло обледенение фюзеляжа, и самолет был вынужден приземлиться в лесной зоне в 50 километрах от Архангельска. При этом, по данным руководителя агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области Александра Уварова, никто из пассажиров серьезно не пострадал.

"Все пассажиры были пристегнуты, поэтому серьёзных травм никто не получил. Сейчас решаются вопросы временного расселения людей, в том числе у родственников и знакомых", — отметил Уваров. Кроме того, по данным регионального МЧС, на борту самолета находился медик, который оказал первую помощь пострадавшим.

Эвакуация в Архангельск



Уже через 15 минут после получения сообщения о ЧП к месту экстренной посадки самолета из аэропорта "Талаги" вылетел борт Ми-8, на борту которого находились семь человек: три члена экипажа, четыре спасателя (парашютно-десантная служба), среди них — фельдшер. В 12:36 из аэропорта "Васьково" к месту направлен еще один вертолёт Ми-8 со спасателями.

В 13.15 первый вертолет, на борту которого находились 12 пассажиров, в том числе пострадавший мужчина, приземлился в аэропорту Архангельска, там уже ждали медики.

"Борт привез одного пострадавшего с переломом плеча, его доставили в областную архангельскую клиническую больницу", — сообщила РИА Новости представитель регионального минздрава.

На борту также находился семимесячный ребенок, который был направлен для осмотра в детскую больницу.

Уже по прибытии пассажиров стало известно, что все имеют в Архангельске родственников, пункт временного размещения никому не требуется. В аэропорт "Архангельск" (поселок Талаги) прибыл начальник отдела перевозок второго Объединённого авиаотряда для организации полёта в село Сояна Мезенского района. По предварительным данным, полет запланирован на пятницу.

Уголовное дело



По данным властей Архангельска, самолет получил серьезные повреждения. После летного инцидента архангельский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК возбудил уголовное дело.

"По факту жесткой посадки самолета Ан-2 в Архангельской области, выполнявшего внутренний рейс по маршруту Васьково — Мезень, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении ведомства.