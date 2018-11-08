В Омской области семь студентов пострадали в ДТП с микроавтобусом

НОВОСИБИРСК, 8 ноя — РИА Новости. Микроавтобус "Газель" в Омской области в сложных погодных условиях опрокинулся в кювет, находившиеся в салоне семь человек получили ушибы и ссадины.

По данным регионального главка МВД, 41-летний водитель микроавтобуса ГАЗ-33213, двигаясь по дороге Омск – Тара в направлении Тары, в районе 272-го километра не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся.

"В момент автоаварии в салоне микроавтобуса находились семь пассажиров. Все они обратились за медицинской помощью", — сообщили в полиции, отметив, что все обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

В свою очередь в областном управлении СК сообщили, что, по предварительным данным, микроавтобус одного из учебных заведений Омска перевозил студентов, которые получили ушибы и ссадины. По данным СК, водитель в сложных погодных условиях не справился с управлением.

"В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям ответственных лиц за обеспечение безопасности автоперевозок", — сообщает управление СК.