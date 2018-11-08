При жесткой посадке Ми-8 под Тверью погиб один человек

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Из четырех человек, находившихся на борту, один погиб и двое пострадали", — сказал собеседник агентства.

Днем в четверг вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Тверской области при облете магистрального газопровода. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, вертолет принадлежит авиакомпании "Баркол". Он проводил мониторинг газопровода. Воздушное судно летело из Духовщины Смоленской области в город Андреаполь Тверской области. Последний раз вертолет выходил на связь в районе населенного пункта Озерный Смоленской области.

Представитель ГУ МЧС по Тверской области рассказала РИА Новости, что инцидент произошел в Жарковском районе.

"Место жесткой посадки очень труднодоступное. Член экипажа, сообщивший о произошедшем, отправился навстречу пожарным и спасателям. Там долго идти даже до ближайшей проселочной дороги. Когда он вышел, медики оказали ему помощь. Он был в состоянии шока", — рассказала собеседница агентства.

Замглавы администрации Жарковского района Надежда Козлова сообщила РИА Новости, что медики добрались до места жесткой посадки вертолета, пострадавшие пока не увезены в больницы. "Врачи пока оказывают помощь на месте", — сказала она.