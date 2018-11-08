В Оренбурге загорелся детский оздоровительный центр

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Порядка 200 человек эвакуировали из детского оздоровительно-образовательного центра "Город детства" в Оренбурге из-за пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Эвакуировано 169 детей, 25 человек обслуживающего персонала", — сказал собеседник агентства.

По его словам, площадь пожара в чердачном помещении составляет 312 квадратных метров.

Собеседник агентства уточнил, что здание одноэтажное размером 16 на 18 метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В 14.33 мск пожар удалось локализовать, а в 14.40 ликвидировать открытое горение. К тушению пожара привлечены 27 человек и 10 единиц техники.