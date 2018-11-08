Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП с Ан-2 под Архангельском

МУРМАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Один из пассажиров самолета Ан-2, совершившего экстренную посадку в лесу под Архангельском, получил перелом плеча, ему оказывают помощь в больнице, сообщила РИА Новости представитель регионального минздрава.

В четверг в 11.30 поступило сообщение, что самолет Ан-2, выполняющий рейс "Архангельск — село Сояна" с 11 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. Как сообщили в региональном МЧС, на борту 11 пассажиров, в том числе ребенок, разрушений самолета нет, жертв нет, один человек получил травму. В 13.15 11 человек были доставлены в аэропорт Талаги Архангельска. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

"Борт привез одного пострадавшего с переломом плеча, его доставили в областную архангельскую клиническую больницу", — сказала собеседница агентства.

Представитель регионального минздрава отметила, что ожидается эвакуация в Архангельск еще троих человек. "На всякий случай медики дежурят, все будут осмотрены", — добавила представитель ведомства.