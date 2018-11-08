В Архангельске приземлился первый борт с пассажирами Ан-2

МУРМАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Одиннадцать пассажиров самолета Ан-2, который в четверг совершил вынужденную посадку в лесном массиве под Архангельском, эвакуированы в столицу региона, сообщили в региональном управлении МЧС.
"У остальных пассажиров и членов экипажа травм нет", — добавили в МЧС.
В четверг в 11.30 поступило сообщение, что самолет Ан-2, выполняющий рейс "Архангельск — Сояна" с 11 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. Как сообщили в региональном МЧС, на борту 11 пассажиров, в том числе ребенок, разрушений самолета нет, жертв нет, один человек получил травму.