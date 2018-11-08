В Архангельске приземлился первый борт с пассажирами Ан-2

МУРМАНСК, 8 ноя — РИА Новости. Одиннадцать пассажиров самолета Ан-2, который в четверг совершил вынужденную посадку в лесном массиве под Архангельском, эвакуированы в столицу региона, сообщили в региональном управлении МЧС.

"В 13.15 первый борт с эвакуированными людьми приземлился в аэропорту "Архангельск" (поселок Талаги), пострадавший передан бригаде скорой помощи. В ведомстве уточнили, что всего эвакуированы 11 пассажиров, в том числе один ребенок.

"У остальных пассажиров и членов экипажа травм нет", — добавили в МЧС.

В четверг в 11.30 поступило сообщение, что самолет Ан-2, выполняющий рейс "Архангельск — Сояна" с 11 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. Как сообщили в региональном МЧС, на борту 11 пассажиров, в том числе ребенок, разрушений самолета нет, жертв нет, один человек получил травму.