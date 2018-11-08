В Воронеже завели уголовное дело после ампутации пациентке здоровой ноги

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью заведено в Воронеже, где врачи, по предварительным данным, ампутировали пациентке здоровую ногу вместо больной, сообщается на сайте СК РФ.

Следствие в среду объявило о начале процессуальной проверки по обращению жителя Воронежа, заявившего, что его 89-летней матери в городской больнице №3 вместо больной правой ноги ампутировали здоровую левую, показаний к ампутации которой, по его словам, не имелось. По данным департамента здравоохранения Воронежской области, пациентка была госпитализирована с "поражениями обеих нижних конечностей", и состояние левой ноги из-за острого нарушения кровообращения представляло наибольшую угрозу для жизни больной.

История приобрела широкий резонанс после того, как ее растиражировали региональные и федеральные СМИ, а Росздравнадзор объявил о том, что его территориальный орган по Воронежской области проверит больницу, где прошла операция.

Отмечается, что по данному факту сотрудники полиции завели уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

"В связи с общественным резонансом произошедшего… инициирован вопрос об изъятии данного уголовного дела из производства органов полиции. Принято решение о передаче его в органы Следственного комитета России", — говорится в сообщении.