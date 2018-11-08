В Крыму шесть детей пострадали в ДТП с микроавтобусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Водитель микроавтобуса в Сакском районе Крыма уснул за рулем, выехал за пределы проезжей части и въехал в забор, в результате ДТП пострадали шестеро детей, сообщает крымское управление МВД РФ.

Авария с участием автомобиля "Рено" произошла близ села Низинное.

"Автомобиль "Рено", в котором находилась семья из восьми человек, в том числе шестеро детей, двигался по трассе в сторону города Севастополя. По предварительной информации, водитель уснул за рулем, выехал за пределы проезжей части и въехал в забор", — говорится в сообщении.

По имеющимся предварительным данным, в результате ДТП пострадали шестеро детей.

"Они получили травмы различной степени тяжести. Двое доставлены в больницу, остальным оказана медицинская помощь на месте", — говорится в сообщении.

Пострадавшие дети госпитализированы в Сакскую городскую больницу, сообщили в минздраве республики. По предварительным данным, один ребенок находится в реанимации, состояние тяжелое. Еще пять детей получили закрытые черепно-мозговые травмы.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства аварии.