В Тверской области Ми-8 совершил жесткую посадку

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Тверской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел в Жарковском районе. По предварительным данным, на борту находились четыре человека.

О жесткой посадке сообщил пилот вертолета. "Он не уточнил число находившихся на борту, сказал, что все живы, только бортмеханика зажало", — рассказали в главке МЧС по Тверской области.

Вертолет проводил мониторинг магистрального газопровода. Он летел из Духовщины Смоленской области в город Андреаполь и в последний раз выходил на связь в районе поселка Озерный Смоленской области.

Машина принадлежит авиакомпании "Баркол".