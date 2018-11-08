В Мордовии насильник напал на ребенка сразу после освобождения из колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Ранее судимый за изнасилование мужчина задержан в Мордовии по подозрению в совершении преступления в отношении девочки всего через несколько часов после освобождения из колонии, сообщает СУСК РФ по республике.

По версии следствия, во вторник подозреваемый находился на железнодорожном вокзале в поселке Зубова Поляна, откуда должен был уехать домой в Ульяновскую область после освобождения из мест лишения свободы. Увидев проходящую по перрону 13-летнюю девочку, он затащил её в кусты и попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера, отмечается в сообщении. Девочка стала кричать, а проходившая мимо женщина помешала нападавшему.

"Подозреваемый задержан, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера и освободился из исправительного учреждения за несколько часов до совершения нового преступления", — говорится в сообщении.