Пассажиров потерпевшего аварию Ан-2 эвакуировали вертолетом в Архангельск

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Вертолет Ми-8 эвакуировал 11 пассажиров самолета Ан-2 с места экстренной посадки в лесном массиве под Архангельском, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Всех пассажиров Ан-2 эвакуируют вертолетом Ми-8 в Архангельск", — сказал собеседник агентства.

В четверг в 11.30 поступило сообщение о том, что самолет Ан-2, выполняющий рейс "Архангельск — Мезень" с 11 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. Как сообщили в региональном МЧС, на борту 11 пассажиров, в том числе ребенок, жертв и разрушений самолета нет.