Источник: тела убитых в Москве женщины и ее сына обнаружила мать погибшей

Сотрудник Следственного комитета РФ на месте убийства в квартире на севере Москвы. Архивное фото

Сотрудник Следственного комитета РФ на месте убийства в квартире на севере Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Тела убитых в Москве женщины и ее 12-летнего сына обнаружила мать погибшей спустя 16 часов после преступления, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Ранее СК сообщал, что вечером 7 ноября в квартире жилого дома на улице Софьи Ковалевской обнаружены тела женщины 1983 года рождения и ее сына 2006 года рождения с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.

"Мать погибшей пришла в квартиру около полседьмого вечера, открыла дверь своим ключом и обнаружила трупы дочери и внука с множественными колото-резанными ранениями. К этому моменту они были мертвы уже около 16 часов", — сказал источник.

Он добавил, что в квартире изъято три окровавленных ножа, рулон полиэтиленовой пленки со следами крови, бахилы.

Источник также сообщил, что следователи работают с сожителем убитой, проверяют, может ли он быть причастен к преступлению.