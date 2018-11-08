С.-ПЕТЕРБУРГ/МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Самолет Ан-2 с 11 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку под Архангельском, сообщил РИА Новости представитель областного главка МЧС.

Самолет летел из Архангельска в Мезень и около 11:30 вынужденно приземлился в лесу в 50 километрах от Архангельска. На борту было 13 человек — двое членов экипажа и 11 пассажиров, в том числе ребенок.

"По предварительным данным, серьезных травм у находившихся на борту людей нет, у одного человека вывих. Жизни и здоровью ничего не угрожает", — рассказал РИА Новости губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

По его словам, пилоты находятся на связи, на место вылетел вертолет Ми-8.

Причиной вынужденной посадки, по данным МЧС, стало обледенение.