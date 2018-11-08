Житель Удмуртии убил спортсмена, насмотревшись боевиков

УФА, 8 ноя – РИА Новости. Верховный суд Удмуртии приговорил к 20 годам лишения свободы местного жителя за убийство спортсмена-биатлониста из хулиганских побуждений после просмотра фильмов-боевиков, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.

По данным следствия, инцидент произошел в августе 2017 года в одной из деревень Можгинского района Удмуртии. Местный житель 27 лет, предварительно надев на голову черную маску с прорезями для глаз и рта, напал с ножом на молодого человека во дворе частного дома. Раненый сумел спрятаться в доме, где вместе со своей девушкой попытался удержать входную дверь и не допустить проникновения нападавшего в дом, однако от полученных ран скончался. Тогда злоумышленник ворвался в дом, связав девушку, посадил ее в машину, погрузил в салон тело убитого парня и пытался уехать с места происшествия в лес. Но автомобиль застрял на проселочной дороге, и девушка смогла сбежать и обратиться в полицию.

"Погибшим был молодой спортсмен-биатлонист, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, выступавший за сборную команду Тюменской области. Злоумышленник был задержан, во время следствия в его квартире следователи нашли множество видеокассет с сериалами-боевиками с насильственными сюжетами и сценами, которые он неоднократно просматривал. Следователи считают, что на этой почве он решил из хулиганских побуждений совершить насильственные действия в отношении какого-либо лица", — сообщает следком.

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела об убийстве из хулиганских побуждений была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала мужчину вменяемым.

"Верховным судом Удмуртской республики мужчина приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года", — говорится в сообщении ведомства.