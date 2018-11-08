СК предъявил обвинение в вымогательстве подмосковному депутату

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутату Рузского городского округа Подмосковья Максиму Уварову предъявили обвинение в вымогательстве за шантаж бизнесмена дискредитацией его предприятия, сообщает в четверг Следственный комитет (СК) России.

"Максим Уваров неоднократно организовывал акции протеста вблизи деревни Крюково с публикацией видеороликов в интернете. За регулярное "пособие" в 1,2 миллиона рублей он обещал предпринимателю прекратить деятельность по дискредитации его фирмы", — говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.

Депутата задержали с поличным при получении денег, он арестован судом, уточняет СК.

Старший помощник руководителя ГСУ СК Подмосковья Ольга Врадий уточнила, что обвинение предъявлено по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Максимальная санкция этой статьи — лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Следователи установили, что в сентябре 2018 года депутат потребовал у представителя организации по добыче и продаже нерудных ископаемых передавать ему ежеквартально денежные средства в размере 1,2 миллиона рублей за прекращение публикаций и распространения в интернете недостоверных сведений о деятельности фирмы, которые могут причинить ей существенный вред.

Ранее председатель совета регионального отделения СР Игорь Чистюхин заявил, что Уваров будет исключён из партии в том случае, если суд признает его вину.