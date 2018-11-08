МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Амурская областная прокуратура вызвала для дачи показаний супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза. Об этом RT рассказал ее адвокат Эдуард Чургулия.

"Встреча с представителями надзорного ведомства состоится на следующей неделе", — заявил адвокат.

Он подчеркнул, что его доверительница готова представить прокуратуре все необходимые сведения, в том числе номера платежных карт.

Несколько дней назад в СМИ появились фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, на столе перед ним лежат крабы, красная икра и шашлык. Жена (в некоторых СМИ называется бывшей) осужденного Наталья Стришняя сообщила, что финансово поддерживала мужа в колонии, однако деликатесы ему не посылала.

Следствие начало проверку правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, прокуратура потребовала возбуждения уголовного дела в отношении руководства колонии. Цеповяза поместили в штрафной изолятор, однако неизвестно, связано ли это с фотографиями.



