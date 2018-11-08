В Хабаровске коллекторы разместили в соцсетях порноколлаж с дочкой должника

ХАБАРОВСК, 8 ноя — РИА Новости. Хабаровские следователи проводят проверку информации о противоправных действиях коллекторов, которые угрожали должнику расправой, а также разместили в социальных сетях непристойные фотоколлажи членов его семьи, сообщает в четверг СУСК РФ по Хабаровскому краю.

Ранее телеканал "Губерния" рассказал о жителе Хабаровска, который не смог вовремя вернуть долг, и угрожавшие ему коллекторы разместили в соцсетях изображения порнографического содержания с участием его несовершеннолетней дочери. Родственники девочки рассказали, что для нее это стало сильным стрессом.

"В эфире регионального телеканала вышел сюжет о том, что житель Хабаровска взял кредиты в микрофинансовых организациях. Когда он вовремя не вернул деньги, то неизвестные коллекторы стали угрожать ему расправой, также разместили в социальных сетях фотоколлажи непристойного характера с участием членов его семьи. По данному факту следственными органами проводится проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.