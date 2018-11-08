На Дальнем Востоке стали выявлять фальшивые купюры в 2000 рублей

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей стали выявлять на Дальнем Востоке, с начала года найдено десять таких подделок, сообщает Дальневосточное главное управление Центрального банка РФ.

"В банковском секторе Дальнего Востока за девять месяцев 2018 года было выявлено 385 поддельных денежных знаков. Наибольший объем подделок приходится на банкноты крупного номинала, в том числе стали выявлять фальшивые банкноты номиналом 2000 рублей", — говорится в сообщении.

Больше всего фальшивых банкнот выявили в Приморском крае — 202 поддельных денежных знака. В Хабаровском крае нашли 99 штук.

"Чаще всего среди подделок встречаются 5-тысячные банкноты — таких в банковском секторе ДФО выявлено 308. Фальшивых банкнот номиналом 1000 рублей выявили 59. Кроме того, впервые обнаружены поддельные банкноты номиналом 2000 рублей — в количество десяти штук. Фальшивые денежные знаки номиналом 10, 50 и 100 рублей были обнаружены всего восемь раз", — сообщил начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

По его словам, в последние годы на Дальнем Востоке, как и по России в целом, число поддельных банкнот снижается.

Ранее сообщалось о первом в ДФО случае "реализации" поддельной купюры в 2000 рублей. Житель Ивановского района Приамурья в феврале расплатился фальшивкой с изображением космодрома Восточный на автозаправке. Нашли мужчину через два месяца благодаря камерам видеонаблюдения. Купюра была напечатана на струйном принтере в единственном экземпляре. Фигурант получил 1,5 года условно.

Банк России представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей в середине октября 2017 года. Первыми их получили регионы, которые изображены на них — Дальний Восток и Крым.