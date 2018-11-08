Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор адвокату экс-сенатора Изместьева

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор бывшему адвокату экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева Виктору Федорченко, который осужден на четыре года за хищение денег у матери бывшего парламентария, сообщили РИА Новости в суде.

"Мосгорсуд рассмотрит в апелляционном порядке жалобу Виктора Федоренко на приговор Пресненского суда от 16 июля", — сказал собеседник агентства.

Федорченко был признан виновным в мошенничестве и осужден на четыре года колонии общего режима.

Как сообщили ранее в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, с января по октябрь 2012 года Федорченко совместно с адвокатом Сергеем Леоновым ввели в заблуждение мать экс-сенатора. Адвокаты получили от женщины 1,5 миллиона долларов за смягчение условий его содержания в колонии.