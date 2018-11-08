В Москве после гибели женщины и подростка возбудили дело

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Москве возбудили уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и подростка. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК России (убийство двух и более лиц).
Работу следователей и криминалистов на месте координирует исполняющий обязанности руководителя столичного управления СК Андрей Стрижов.
Следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего, допрашивают соседей, изучаю камеры видеонаблюдения.
Как ранее сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК Юлия Иванова, по предварительной информации, погибшие — мать и сын.