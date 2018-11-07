В Подмосковье "сапсан" насмерть сбил девушку

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Высокоскоростной поезд "Сапсан" сбил насмерть 24-летнюю девушку на подмосковной электростанции Поварово-1, следователи проводят проверку, сообщила и.о. старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Наталья Федорова.
По ее словам, инцидент произошел на 589-м километре Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.
"По предварительным данным, 5 ноября 2018 года примерно в 18.37 на станции Поварово-1… электропоездом "Сапсан" №769 смертельно травмирована 24-летняя женщина", — говорится в сообщении.
По данному факту организована доследственная проверка.