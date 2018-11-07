В квартире на севере Москвы обнаружили тела женщины и подростка

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Женщину и подростка нашли убитыми в квартире на севере Москвы, сообщила РИА Новости в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Тела нашли в доме на улице Софьи Ковалевской", — сказала она.

На место выехал и.о. руководителя московского управления Следственного комитета РФ Андрей Стрижов, который будет координировать работу следователей.

Собеседница агентства добавила, что на телах есть признаки насильственной смерти, на месте работают следователи и криминалисты, которые выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной информации, погибшие — мать и сын.