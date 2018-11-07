В Дагестане депутата обвинили в участии в преступном сообществе

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение брату экс-главы Дагестана, бывшему депутату народного собрания региона Раджабу Абдулатипову в участии в преступном сообществе, устанавливавшем незаконные инвалидности гражданам, сообщили в Следственном комитете РФ.

Ранее Абдулатипов был арестован судом Махачкалы на два месяца.

"Депутату Народного собрания Дагестана Раджабу Абдулатипову сегодня предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, которое специализировалось на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток", — говорится в сообщении ведомства в Whatsapp.

Ранее по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.