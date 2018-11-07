В Воронеже проверят больницу после сообщений об ампутации здоровой ноги

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области проверит больницу в Воронеже после сообщений СМИ о том, что пациентке по ошибке ампутировали здоровую ногу, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.

Ранее сообщалось, что следствие проверяет информацию СМИ о том, что в больнице Воронежа пенсионерке по ошибке вместо больной ноги ампутировали здоровую. Информация о произошедшем появилась 5 ноября в издании "Блокнот Воронежа". По его данным, 4 ноября в городской клинической больнице №3 пенсионерке ампутировали не пораженную гангреной ногу, а здоровую.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области проведет проверку по данному инциденту", — говорится в сообщении.