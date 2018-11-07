В курском СИЗО выявили факты насилия над заключенным

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Еще один случай необоснованного применения силы со стороны сотрудников СИЗО, на этот раз в Курской области, вскрылся благодаря записям с видеорегистраторов, сообщает пресс-бюро ФСИН.
Нарушение выявили сотрудники Центрального аппарата ФСИН при проверке работы регионального управления. Материалы переданы в следственные органы.
В июле "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова. Инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. После скандала ФСИН организовала специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях, после чего выявили еще ряд случаев нарушения прав задержанных и осужденных.