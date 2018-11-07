В курском СИЗО выявили факты насилия над заключенным

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Еще один случай необоснованного применения силы со стороны сотрудников СИЗО, на этот раз в Курской области, вскрылся благодаря записям с видеорегистраторов, сообщает пресс-бюро ФСИН.

Отмечается, что инцидент произошел в СИЗО-1 Курской области. В отношении трех сотрудников учреждения возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Нарушение выявили сотрудники Центрального аппарата ФСИН при проверке работы регионального управления. Материалы переданы в следственные органы.

В июле "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением осужденного Евгения Макарова. Инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии №1 в Ярославле. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. После скандала ФСИН организовала специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях, после чего выявили еще ряд случаев нарушения прав задержанных и осужденных.