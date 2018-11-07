Бастрыкин поручил оценить работу колонии после фото Цеповяза с икрой

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить действия сотрудников колонии, где содержится член банды Цапка Вячеслав Цеповяз, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Цеповяз отбывает наказание в Амурской области. Ранее в СМИ появились фотографии, на которых заключенный позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него продукты явно не из тюремного меню: крабы, шашлык и красная икра. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобные публикации должны быть предметом интереса ведомств, курирующих систему исполнения наказаний.

Бастрыкин потребовал дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, которые, судя по данным СМИ, "стремятся облегчить условия отбывания наказания лицу, совершившему чудовищные преступления против личности".

Кроме того, глава СК поручил "незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела", если будет найден состав преступлений. Ход проверки проконтролирует центральный аппарат ведомства.

"Бывшая жена присылала деньги"

Адвокат Эдуард Чургулия, представляющий интересы экс-супруги Цеповяза Натальи Стришней рассказал, что она поддерживала его в колонии, но шашлыки и крабов ему никто не пересылал.

"…На протяжении всего срока заключения и финансово, и морально она поддерживала его, как могла, своего бывшего супруга, и направляла деньги в колонию, и оплачивала врачей и докторов… Это все делается в рамках уголовно-исполнительного кодекса… Деньги ему передавались на определенном этапе" — рассказал РИА Новости адвокат.

Он добавил, что со слов Натальи, к ней начали поступать звонки, обращения со стороны бывшего супруга, чтобы она ему перечисляла деньги на карты. Как это все оформлялось, она пояснить не может. Условно говоря, ее просили перечислить деньги — она отправляла.

"Виновато руководство колонии"

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, комментируя ситуацию вокруг появившихся в СМИ фото с изображением "красивой жизни" Цеповяза, высказал мнение, что надо наказать руководство колонии.

"Это же случай из ряда вон выходящий. С точки зрения содержания, его нужно улучшать для всех, а с точки зрения этих историй, должен быть контроль. Нужно наказать ребят, которые это позволили, кто отвечает, руководителя этого учреждения. Есть его заместитель по режиму, по охране. Разобраться надо, посмотреть, как туда что поступало, какие каналы. Кто-то, значит, был завязан в этом. В общем, во всем надо разобраться", — сказал Крашенинников РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что ужесточения содержания заключенных на законодательном уровне не требуется.

"Не обязательно в законы какие-то поправки (вносить). Мы можем все, что угодно сделать. Для всех ухудшится ситуация, а для них как было так и останется. Подозреваю, что такие случаи существуют. Этот всплыл. Значит, надо выводы какие-то делать", — добавил парламентарий.