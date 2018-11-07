Прокуратура запросила конфискацию активов соучастника полковника Захарченко

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства активы на 380 миллионов рублей соучастника полковника Захарченко Дмитрия Сенина, сообщил журналистам в среду официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Это уже второй подобный иск Генпрокуратуры по этому громкому делу. В рамках первого суд обратил в доход государства активы самого Захарченко более чем на миллиард рублей.

"Взысканию в доход государства подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машиноместа), расположенных в Москве и Московской области, пять дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких", — сказал Куренной.

По мнению прокуратуры, это имущество, "полученное из незаконных источников", обнаружено и изъято в ходе расследования уголовного дела.

"Его общая стоимость оценивается более чем в 380 миллионов рублей", — подчеркнул Куренной.

Полковник ФСБ Дмитрий Сенин фигурирует в деле Захарченко как человек, который, по данным следствия, передавал деньги Захарченко от владельца сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса. С началом коррупционного скандала Сенин скрылся от следствия и с тех пор объявлен в розыск. В деле также фигурирует и друг Дусса генерал МВД Алексей Лаушкин, но у него статус свидетеля.

Сам Дмитрий Захарченко сейчас находится под стражей в ожидании приговора. Ему вменяют получение двух крупных взяток, но главный вопрос в этом деле остается без ответа – откуда в квартире его сестры появился склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не может.