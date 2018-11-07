Прокуратура запросила конфискацию активов соучастника полковника Захарченко

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства активы на 380 миллионов рублей соучастника полковника Захарченко Дмитрия Сенина, сообщил журналистам в среду официальный представитель ведомства Александр Куренной.
"Взысканию в доход государства подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машиноместа), расположенных в Москве и Московской области, пять дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких", — сказал Куренной.
По мнению прокуратуры, это имущество, "полученное из незаконных источников", обнаружено и изъято в ходе расследования уголовного дела.
"Его общая стоимость оценивается более чем в 380 миллионов рублей", — подчеркнул Куренной.
Сам Дмитрий Захарченко сейчас находится под стражей в ожидании приговора. Ему вменяют получение двух крупных взяток, но главный вопрос в этом деле остается без ответа – откуда в квартире его сестры появился склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не может.