ФСБ проводит обыски в управлении Ленавтодора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ в среду днем в Петербурге проводят обыски в Управлении автомобильных дорог Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

"Можем подтвердить факт обысков, от дальнейших комментариев отказываемся", — сказал собеседник агентства.

По его словам, обыски проходят в Государственном казенном учреждении "Управление автомобильных дорог Ленинградской области" (ГКУ "Ленавтодор"), подведомственном комитету по дорожному хозяйству Ленобласти на Рижском проспекте, 16. Собеседник в пресс-службе комитета добавил, что обыски начались примерно в 11 утра и продолжаются до сих пор.

В управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области подтвердили эту информацию.

"Подтверждаем факт участия наших сотрудников, но не раскрываем подробности", — сказала собеседница агентства в ведомстве.