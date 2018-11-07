В Екатеринбурге потушили пожар на оборонном заводе "Вектор"

ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Пожар, вспыхнувший на заводе "Вектор" в Екатеринбурге на площади 15 квадратных метров, удалось ликвидировать, сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание на заводе "Вектор" в центре Екатеринбурга произошло в 12:43 мск. Как сообщили РИА Новости в приемной гендиректора предприятия, весь руководящий состав завода направился к месту возгорания.

"Открытое горение ликвидировано в 15:25 по местному времени (13:25 мск). Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет", – говорится в сообщении. Отмечается, что в тушении были задействованы 17 единиц пожарно-спасательной техники и 48 человек личного состава.

Ликвидацию возгорания подтвердили и в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей". "Возгорание на кровле здания завода полностью ликвидировано", — заявил представитель пресс-службы РИА Новости.