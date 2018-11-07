Адвокат бывшей жены Цеповяза прокомментировал "меню" осужденного

КРАСНОДАР, 7 ноя — РИА Новости. Бывшая жена участника кущевской группировки Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя поддерживала его в колонии, но шашлыки и крабов Цеповязу никто не пересылал, сообщил РИА Новости адвокат Эдуард Чургулия, представляющий интересы экс-супруги Цеповяза.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него — еда не из тюремного меню — крабы, шашлык и красная икра.

Во вторник в пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили, что появившиеся в интернете фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году. Ведомство сообщило, что по данному факту в 2018 году проведена служебная проверка, установлено, что данные фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка. В пресс-службе отметили, что материалы проверки были переданы в следственные органы.

"…На протяжении всего срока заключения и финансово, и морально она (бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя — ред.) поддерживала его, как могла, своего бывшего супруга, и направляла деньги в колонию, и оплачивала врачей и докторов… Шашлыки и крабов никто ему не пересылал. Это все делается в рамках уголовно-исполнительного кодекса… Деньги ему передавались на определенном этапе" — рассказал РИА Новости адвокат.

Он добавил, что со слов опять-таки Натальи, к ней начали поступать звонки, обращения со стороны бывшего супруга, чтобы она ему перечисляла деньги на карты. Как это все оформлялось, она пояснить не может. Условно говоря, ее просили перечислить деньги — она отправляла.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.