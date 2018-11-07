МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следственный комитет проверит сообщения о возможном нецелевом расходовании средств главой департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких, которую отстранили от должности после заявления, что государство "ничего не должно" молодежи.

Как сообщали СМИ, в этом году одна из структур, возглавляемая Глацких, получила 131 миллион рублей на проекты по поддержке талантливой молодежи. На эти деньги должны были быть организованы четыре смены по обучению 800 подростков. Как утверждают журналисты, как минимум три из них прошли в бизнес-отеле "Панорама", аффилированном с одним из депутатов областного заксобрания.

Следователи собираются проверить, почему смены проходили не на природе или в лагере, а в отеле премиум-класса. При этом занятия вели обычные учителя.

Кроме того, по данным ведомства, в этом отеле состоялись и другие мероприятия департамента: совещания с представителями муниципалитетов и семинар по взаимодействию с рабочей молодежью.

СК собирается выяснить, как тратились бюджетные деньги, выделенные на программы, за которые отвечала Глацких.