Прокурор запросил 17 лет для жителя Подмосковья, отрубившего жене руки

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Прокурор в среду попросил Серпуховской суд Подмосковья приговорить к 17 годам колонии строгого режима Дмитрия Грачева, который из ревности отрубил жене кисти рук, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Грачев признал вину только в причинении тяжкого вреда здоровью жены. Помимо этого, ему инкриминируются статьи УК РФ "Угроза убийством" и "Похищение человека".

"В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Грачеву наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима", — сказали в суде.

Ранее суд лишил Грачева родительских прав – у супругов двое общих детей.

Трагедия произошла практически около года назад. Сначала, 11 ноября 2017 года, Дмитрий Грачев, "испытывая неприязненные отношения на почве ревности" к своей жене Маргарите Грачевой, силой увез ее в лес, где угрожал убить, но в итоге отпустил, выяснило следствие.

Испуганная девушка обратилась в полицию, но участковый отказался возбуждать уголовное дело, сославшись на "отсутствие состава преступления". Через несколько дней после этого Грачев вновь увез жену в лес и там отрубил ей кисти рук топором, установило обвинение.