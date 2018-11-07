МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Правоохранители на Кубани предотвратили заказное убийство жителя Славянска-на-Кубани, которое планировала его супруга. Об этом сообщает Следственный комитет в Twitter.

Убийство мужа в рассрочку…



На Кубани 59-летняя женщина заказала убийство своего 52-летнего мужа, поскольку "устала от брака".



На встрече с оперативником, выступившим в роли киллера, заказчица оплатила лишь первый взнос за убийство — 10 тысяч рублей

🎥 https://t.co/PjVxBaMINJ pic.twitter.com/mlb5MSJcax — Следственный комитет (@sledcom_rf) 7 ноября 2018 г.

По данным следствия, 59-летняя женщина попросила знакомого найти исполнителя для убийства ее 52-летнего мужа. Причину она объяснила сложными взаимоотношениями и общей усталостью от брака.

Знакомый согласился, но рассказал об этом полицейским. Те организовали встречу с "киллером", в роли которого выступил оперативник, и женщина передала ему десять тысяч рублей аванса.

Затем было инсценировано убийство предполагаемой жертвы, а в качестве доказательства заказчице представили фотографии убитого. В результате та передала "киллеру" подписанный договор купли-продажи ее автомобиля ВАЗ-21120.

Женщину арестовали, против нее возбудили уголовное дело по статье о подстрекательстве к приготовлению к убийству по найму.



