Суд признал Серебренникова гражданским ответчиком по иску Минкульта

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду признал режиссера Кирилла Серебренникова и трех других фигурантов ответчиками по гражданскому иску Министерства культуры на 133,9 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как считает следствие, эту сумму подсудимые похитили из бюджета в ходе реализации проекта "Платформа". Сами они виновными себя не считают и ответчиками по гражданскому иску не признают.

Адвокаты поддержали позиции своих доверителей, однако суд встал на сторону министерства, признав Кирилла Серебренникова, Алексея Малобородского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум гражданскими ответчиками.

По версии следствия, Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобородский и продюсер Юрий Итин похитили указанную сумму из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобородский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые – под домашним арестом.

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.