Серебренников отказался признать вину в хищениях

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Режиссер Кирилл Серебренников вновь отказался признать вину в хищениях в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.

"Я никогда ничего ни у кого не крал, не воровал и не собирал никакую преступную группу, кроме театральной", — заявил Серебренников на первом заседании, где дело рассматривается по существу.

По версии следствия, Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобородский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах некоммерческой организации "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". Малобородский находится под подпиской о невыезде, остальные подсудимые – под домашним арестом.

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признают. Дело в отношении Масляевой выделено в отдельное судебное производство. Она заключила досудебное соглашение со следствием и дала показания против бывших коллег.