В России выявили 70 ячеек международных террористических организаций

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В 2018 г в России выявлены 70 ячеек международных террористических организаций, в том числе 38 ячеек ИГ*, задержаны 777 их сторонников, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

"При взаимодействии с иностранными коллегами за 2018 год в 24 регионах нашей страны выявлены 70 ячеек международных террористических организаций, из них 38 ячеек ИГИЛ*", — сказал Бортников.

По его словам, члены ячеек занимались вербовкой и переправкой молодых людей из России и стран СНГ в лагеря подготовки боевиков.

"Задержаны 777 активных участников и пособников МТО (международной террористической организации), включая 36 главарей", — добавил глава ФСБ.

* Террористическая организация, запрещенная в России.