СК не получал материалов УФСИН о проверке фото, на которых Цеповяз ест икру

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 ноя — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Амурской области пока не получало материалов служебной проверки регионального УФСИН по факту размещения в интернете фотографий "красивой жизни" осужденного к 20 годам колонии строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза, рассказал РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя СУСК по региону Олег Мясоедов.

"К нам не поступали, у нас нет таких материалов", — сказал Мясоедов.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра.

Во вторник в пресс-службе УФСИН России по Амурской области сообщили, что появившиеся в интернете фотографии подлинные, но сделаны в 2015 году. Ведомство сообщило, что по данному факту в 2018 году проведена служебная проверка, установлено, что данные фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка. В пресс-службе отметили, что материалы проверки были переданы в следственные органы.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.