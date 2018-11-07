В Саратовской области задержали водителя, сбежавшего после ДТП с 2 жертвами

САРАТОВ, 7 ноя — РИА Новости. Полиция в Саратовской области установила водителя опрокинувшейся машины, скрывшегося с места ДТП с двумя погибшими, трупы которых случайный местный житель нашел у дороги спустя сутки, сообщили в среду в пресс-службе областной ГИБДД.

По данным ведомства, местный житель во вторник днем сообщил в отдел МВД по Марксовскому району Саратовской области о том, что на 322-м километре автодороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в 15-16 метрах от проезжей части обнаружил труп мужчины, а в нескольких метрах от него труп другого мужчины.

Полиция в ходе проверки установила, что в понедельник около 23.00 (22.00 мск) автомобиль "Лада-217230" под управлением неустановленного водителя съехал в кювет и опрокинулся.

"В результате ДТП пассажиры 56 и 35 лет от полученных травм скончались на месте, еще один пассажир 54 лет госпитализирован. Водитель в нарушение ПДД с места происшествия скрылся на автомобиле, которым управлял. Принятыми мерами к розыску в этот же день водитель был установлен, им оказался 39-летний мужчина. Обстоятельства выясняются", — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД, с места ДТП полицейские изъяли лобовое стекло и правую фару, предположительно, от автомобиля "Лада-Приора" черного цвета, части кузова этой машины и сотовый телефон. По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек". Подозреваемому, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, грозит до семи лет лишения свободы.