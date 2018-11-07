ФСИН прокомментировала фото с Цеповязом, поедающим икру

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Появившиеся в Сети фотографии осужденного к 20 годам строгого режима по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза подлинные, но сделаны в 2015 году. Соответствующую информацию распространила пресс-служба УФСИН по Амурской области.

Ранее ряд СМИ опубликовал снимки, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра.

Материалы проверки, как подчеркнули в пресс-службе ФСИН, передали в следственные органы.

Убийство в станице Кущевская

Сотрудники правоохранительных органов Краснодарского края 5 ноября 2010 года обнаружили тела 12 погибших, в том числе четверых детей, в станице Кущевская. Обгоревшие тела с колото-резаными ранами находились в доме местного фермера. Среди убитых были хозяева дома супруги Сервер и Галина Аметовы, их 19-летняя невестка и внучка, которой было меньше года. Вместе с ними погибли соседи — мать и сын, а также гости из Ростова-на-Дону — бизнесмен Владимир Мироненко, две его маленькие дочери, супруга и ее родители.

Преступники подожгли дом, пытаясь скрыть следы преступления. По обвинению в массовом убийстве 19 ноября 2014 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы лидера кущевской банды Сергея Цапка и двух его сообщников — Владимира Алексеева и Игоря Черных. Еще три участника банды получили длительные сроки — Владимир Цеповяз приговорен к 20 годам, Николай Цапок к 20 годам, Владимир Запорожец к 19 годам.

Компенсации за причиненный вред

В начале февраля пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Краснодарскому краю сообщила, что родственники жертв банды Цапка из станицы Кущевской получили компенсации за причиненный вред в размере 119 миллионов рублей.

Как отмечал ранее директор юридической компании "Центр Правосудия" Армен Восканян, защищающий интересы потерпевших, суд взыскал с матери главаря кущевской банды Надежды Цапок 120 миллионов рублей в пользу потерпевших. Юрист добавлял, что ввиду недостаточности денежных средств на счетах Цапок Надежды Алексеевны для удовлетворения всех требований потерпевших, специалисты продолжат работу по обращению взыскания на денежные средства Кущевской ОПГ, хранящиеся на счетах иных родственников главаря ОПГ, в том числе его супруги Цапок Анжелы-Марии.