Автор частушек о судьях требует миллион рублей за подозрения в экстремизме

САРАТОВ, 6 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жительница Саратова Наталья Ковалева, которую подозревали в экстремизме после появления в интернете ее частушек и песен про местных судей, но затем прекратили уголовное дело, потребовала взыскать 1 миллион рублей компенсации за незаконное уголовное преследование.

Ранее в отношении Ковалевой возбудили уголовное дело об экстремизме после обращения совета судей региона с просьбой наказать виновных в распространении роликов на YouTube c частушками, порочащими честь и достоинство судей. Адвокат Ковалевой Игорь Элифханов сообщил РИА Новости, что позднее следователи закрыли это дело за отсутствием состава преступления, но возбудили новое дело о клевете и неуважении к суду. Вину Ковалева не признает.

"Прошу суд взыскать с министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Ковалевой Натальи Павловны… в счет компенсации морального, материального и имущественного вреда сумму в размере один миллион рублей", — говорится в исковом заявлении Ковалевой, текстом которого располагает РИА Новости.

Ковалева предоставила РИА Новости фотокопию шапки своего искового заявления, на котором проставлен штамп о его принятии Заводским районным судом Саратова 6 ноября. Информации о поступлении иска в суд на сайте суда пока нет.

"Находясь в Москве во время проведения обыска, я испытывала чувство беспомощности и страданий от переживаний моих родственников, на которых оказывалось давление, и они не могли понять, что происходит и о каком экстремизме идет речь", — отметила Ковалева в иске.

Она указала, что работала и проживала в Москве, но из-за уголовного преследования была вынуждена бросить работу и вернуться в Саратов, оставшись без средств к существованию и потеряв только за месяц с 6 сентября по 7 октября более 35 тысяч рублей заработной платы.

Ковалева уточнила РИА Новости, что по новому уголовному делу следствие ее не допрашивало, а компьютерная техника, изъятая в ходе обысков в августе из дома ее семьи, не возвращена. "По статьям о клевете и неуважении к суду не допрашивали и даже ни одного документа не дали, чтобы мы не могли обжаловать", — отметила собеседница агентства.