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Полиция прекратила уголовное дело экс-директора "Уральских пельменей"

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© Фото : Официальный сайт команды КВН "Уральские пельмени"Команда КВН Уральские пельмени. Архивное фотоКоманда КВН Уральские пельмени. Архивное фото
© Фото : Официальный сайт команды КВН "Уральские пельмени"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Полиция прекратила уголовное дело в отношении бывшего директора шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского, которого подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями, говорится в постановлении ГСУ ГУМВД по Свердловской области, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Шоу Уральские пельмени. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Нетиевский обвинил директора "Уральских пельменей" в выводе активов
"Уголовное дело в отношении подозреваемого Нетиевского Сергея Александровича… по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", – говорится в документе.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Нетиевского Ольга Куликова, уголовное дело было возбуждено в марте, речь шла о 173 миллионах рублей, в выводе которых шоумена обвиняли бывшие коллеги.

"Мы считаем, оно (уголовное дело) было инициировано Евгением Орловым и артистами шоу "Уральские пельмени" с целью принудить Сергея Нетиевского отказаться от его требований по возврату выведенных ими активов на сумму 330 миллионов рублей", – заявила Куликова.

Сам Нетивский разослал журналистам письмо, в котором утверждает, что после решения полиции ему с анонимных номеров начали приходить сообщения "негативного содержания".

"Ко мне в офис приходят подставные сотрудники полиции с поддельными запросами о немедленном представлении "лично на руки" документов на мое имущество. Одновременно с этим Евгений Орлов передал информацию, что мне лучше бы отказаться от всех требований возврата выведенных им активов, забрать все поданные в отношении него заявления, иначе в отношении меня будет возбуждено уголовное дело по статье 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и предъявлено обвинение", – заявил Нетиевский.

Он отметил, что обратился к генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять ситуацию на личный контроль и разобраться в ней.

Участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ранее Нетиевский сообщал РИА Новости, что подал заявление в Следственный комитет, в котором указал на вывод активов, в том числе денег и прав на лицензионные записи концертов, со счетов компании "Идея Фикс медиа" (50% принадлежит студии Нетиевского) нынешним директором шоу Евгением Орловым. По его словам, речь идет о 330 миллионах рублей.

Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько судебных разбирательств с "Уральскими пельменями". В частности, он выиграл два дела, в которых оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добился от коллектива компенсации своих судебных расходов. В июле пермский суд подтвердил решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск участников "Уральских пельменей" о взыскании с Нетиевского около 40 миллионов рублей.

Вместе с тем арбитраж Москвы в октябре 2017 года полностью отклонил иск First Hand Media Нетиевского к восьми участникам телевизионного шоу и ряду других лиц о взыскании 107,8 миллиона рублей. Истец требовал признать незаконными более 20 заключенных в 2016 году договоров займа, по условиям которых ООО "Идея Фикс Медиа" выдало займы 14 заемщикам. Истец заявил в суде, что выдача займов была выводом активов из предприятия и нарушила его право на получение дивидендов за 2016 год. В октябре текущего года суд по этому делу также взыскал с Нетиевского судебные расходы в размере около 339 тысяч рублей в пользу участников популярного телешоу.

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