Число пострадавших при взрыве газа в Смоленской области выросло до четырех

На месте взрыва бытового газа в десятиэтажном доме в поселке Пригорское Смоленской области

На месте взрыва бытового газа в десятиэтажном доме в поселке Пригорское Смоленской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Число пострадавших при хлопке газа в многоэтажном доме в Смоленской области выросло до четырех, медики оценивают их состояние как удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что на шестом этаже десятиэтажного дома в поселке Пригорское произошел хлопок бытового газа. Сообщалось о двух пострадавших, которых медики скорой помощи увезли в больницу. СУСК РФ по региону начал доследственную проверку.

"По уточнённым данным пресс-службы ГУМЧС России по Смоленской области, в результате ЧП пострадали четыре человека. Только что стало известно о двух пострадавших, которые самостоятельно добрались до областной больницы. Их состояние оценивают как удовлетворительное", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что диагностический комплекс "Струна" уже прибыл на место происшествия, в ближайшее время специалисты установят его, чтобы оценить степень повреждения несущих конструкций дома.

Как сообщили в МЧС РФ, общая площадь обрушения составляет, по предварительным данным, до 300 квадратных метров — произошло частичное обрушение межэтажных перекрытий с 7 на 6 этаж и с 6 на 5 этаж.