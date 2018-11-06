В России впервые выписали штраф за борщевик на 400 тысяч рублей

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор оштрафовал организацию в Подмосковье за зарастание участка сорной травой, в том числе борщевиком, на сумму 400 тысяч рублей, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

"За нарушение земельного законодательства, выразившееся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, Управлением (Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям) ООО "Юниор" привлечено к административной ответственности <…> в виде наложения административного штрафа в размере 400 000 рублей", — говорится в сообщении.

В результате проверки организации был установлен факт зарастания сорной (в том числе борщевиком Сосновского) и древесно-кустарниковой растительностью площади в семь гектаров, уточняется на сайте.

Статья закона об административной ответственности для собственников земельных участков в Подмосковье, которые отказываются вести борьбу с борщевиком, вступила в силу с 1 ноября 2018 года.