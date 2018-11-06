МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Специалисты ожогового центра городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева в Москве спасли мужчину, опрокинувшего на себя кастрюлю с горячим супом и получившего тяжелые ожоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения во вторник.
Отмечается, что у мужчины диагностировали тяжелый ожог третьей степени кипятком на площади 32% поверхности тела, пациент в состоянии шока был доставлен в ожоговую реанимацию.
"Лечение заняло немало времени… Благодаря усилиям врачей-реаниматологов и ожоговых хирургов мужчина пошел на поправку и сейчас уже готовится к выписке из клиники", — заключили в ведомстве, отметив, что в результате инцидента домашний питомец мужчины не пострадал.