В Москве спасли мужчину, опрокинувшего на себя кастрюлю с супом из-за кота

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Специалисты ожогового центра городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева в Москве спасли мужчину, опрокинувшего на себя кастрюлю с горячим супом и получившего тяжелые ожоги, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения во вторник.

"Специалисты ожогового центра городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева поделились историей спасения 42-летнего пациента, пострадавшего при необычных обстоятельствах. Мужчина получил тяжелый ожог во время приготовления обеда. Он варил суп, а около ног постоянно терся домашний любимец – кот. Приподняв кастрюлю с плиты, мужчина сделал шаг и случайно наступил на кота, не удержал равновесие, упал на пол, опрокинув на себя кастрюлю с кипящим супом", — рассказали в департаменте.

Отмечается, что у мужчины диагностировали тяжелый ожог третьей степени кипятком на площади 32% поверхности тела, пациент в состоянии шока был доставлен в ожоговую реанимацию.

"Лечение заняло немало времени… Благодаря усилиям врачей-реаниматологов и ожоговых хирургов мужчина пошел на поправку и сейчас уже готовится к выписке из клиники", — заключили в ведомстве, отметив, что в результате инцидента домашний питомец мужчины не пострадал.