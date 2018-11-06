Организаторы регаты в Геленджике рассказали о ЧП с переворачиванием лодок

КРАСНОДАР, 6 ноя — РИА Новости. Переворачивание лодок на регате является штатной ситуацией, спортсменов учат, как с этим справляться, так что не надо устраивать панику из-за инцидента в Геленджике, заявил РИА Новости один из организаторов этой регаты Алексей Асташин.

В понедельник МЧС заявило, что на парусной регате из-за сильного ветра десять яхт отнесло от берега, спортсменов пришлось возвращать патрульными катерами. В итоге все участники регаты оказались на берегу. Южное следственное управление на транспорте СК РФ сообщало, что ряд судов перевернулись, и за медицинской помощью обратились несколько человек. В больнице РИА Новости сообщили, что на данный момент у них находятся с переохлаждением три подростка, их жизни ничего не угрожает.

"Попрошу прекратить ту истерику и панику, которая развернулась… Переворачивание лодки является абсолютно штатной ситуацией в парусном спорте… Спортсмены специально проводят теоретические и практические занятия… То, что сейчас происходит, это реально фейковые новости. Шум информационный, он абсолютно вреден… Если вы почитаете комментарии родителей, они благодарят, что спорт парусный… из их детей-размазней сделали нормальных девочек и мальчиков", — сказал Асташин, который является и. о. директора Центра олимпийской подготовки Краснодарского края по водным видам спорта.

Он отметил, что в течение нескольких минут волны поднялись на высоту 2-2,5 метра. "Флот лег. Но потом он встал, финишировала часть гонщиков… Все тренеры перегородили выход в море", — рассказал Асташин. Он отметил, что в момент соревнований в бухте находилось порядка 80 катеров обеспечения, которые контролировали ситуацию, участники соревнований были в гидрокостюмах и спасательных жилетах, а температура морской воды была около 20 градусов по Цельсию, люди купались в море.

По информации местных СМИ, Геленджикская регата проходит уже 28-й раз и является самой массовой в России, на соревнования приехали более 650 спортсменов со всей страны и из Белоруссии.