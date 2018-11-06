Стало известно состояние пострадавших в ДТП с маршруткой в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 6 ноя – РИА Новости. Состояние пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Грозном оценивается как стабильное, в больнице остаются пять человек, четверо отпущены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе регионального минздрава.

Авария с участием трех машин, в том числе пассажирского микроавтобуса, произошла в понедельник вечером в Заводском районе Грозного. Пострадали 10 человек, девять из них были госпитализированы, в том числе трое несовершеннолетних.

"Было госпитализировано девять человек, четверо пострадавших были отпущены домой на амбулаторное лечение. Двоих — ребенка и взрослого врачи прооперировали. Пациенты чувствуют себя нормально и уже пошли на поправку. У амбулаторных пациентов состояние тоже нормальное, негативные последствия для здоровья отсутствуют", — сообщили в минздраве.

Среди пострадавших двое водителей — маршрутки и легкового автомобиля. Вина участников аварии устанавливается.