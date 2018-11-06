Опубликовано видео с места пожара в Кемеровской области‍, где погибли дети

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места пожара в Кузбассе, при котором погибли восемь человек.

На кадрах видны последствия пожара — выгорела часть внутреннего помещения дома и сгорела крыша.

Инцидент произошел в частном доме в Юрге, который арендовала 42-летняя женщина. В результате происшествия погибли ее 72-летняя мать, 30-летний сожитель, трое детей в возрасте от четырех до пяти лет и трое внуков, которым было от двух до 12 лет.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 4.20 (0.20 мск). СК возбудил дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".